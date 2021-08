Wibe-Lund og Ingebretsen tok over skuta etter at Henrik Pedersen gikk av i april etter anklager om rasisme.

I midten av juni ble det klart at duoen fikk ansvaret ut sesongen. Torsdag ble det klart at de får ytterligere tillit i trenerstolene på Marienlyst, og nå er det bestemt at de fortsetter ut 2024.

Drammensklubben har fem seire, fire uavgjort og seks tap hittil i sesongen, noe som plasserer dem på en 11.-plass med sju poeng ned til nedrykk. De møter Brann hjemme til helgen.

