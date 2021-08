Brann-kapteinen: – Tror det er best for alle å få det ut

Det sa Brann-kapteinen til et samlet pressekorps utenfor Branns treningsfelt torsdag. Han mener at det nå er viktig å komme seg videre og heller begynne å tenke på fotball.

– Det er en spesiell situasjon, forklarte han til TV 2 om hvordan det er å være Brann-kaptein for øyeblikket.

Han sa videre at han støtter trener Eirik Hornelands forslag om at de tolv som festet på Stadion står fram.

– Det er litt å snakke om hvordan vi skal gjøre det. Vi har noen gode samtaler, og jeg tror det er fint å få det avklart. Jeg tror det er best for alle å få det ut, sa Pedersen videre.

Hovedtema

Brann spiller kamp på lørdag, og selv om laget slo Sandefjord etter skandalen, er det fortsatt nachspielet som er hovedtema rundt de røde.

– Vi vil snart begynne å tenke på kampen på lørdag. Nå handler det om hvordan vi best mulig kommer videre herfra.

Brann er fortsatt sist i Eliteserien. Etter halvspilt serie har de ti poeng, og opp til trygg grunn er det fire poeng.

– Tar godt vare på Kristoffer

Keeper Håkon Opdal opplever ikke at noen spillere vegrer seg for at listen kommer ut.

– Vi spillere er veldige interesserte i å rydde opp i situasjonen. Vi diskuterer internt hvordan vi skal gjøre det.

– Er det noen som ønsker at listen ikke skal komme ut?

– Nei, det har jeg ikke hørt. Nå diskuterer vi internt hvordan vi skal kommunisere det. Situasjonen er litt uoversiktlig og uavklart, sier Opdal, som også ble spurt om Kristoffer Barmen, som ikke var til stede på torsdagens økt.

– Vi tar godt vare på Kristoffer. Han er en god lagkamerat.

