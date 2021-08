Premier League-profil etter skrekkskaden: – Legene sa det er et mirakel at jeg er her

Jimenez fikk påvist brudd på hjerneskallen etter en kollisjon med Arsenal-forsvarer David Luiz for ni måneder siden. Sist helg spilte han hele kampen da Wolves innledet den nye Premier League-sesongen mot Leicester.

Veien tilbake til fotballbanen har vært lang og tøff. Nå åpner mexicaneren opp om skademarerittet som kunne stanset karrieren.

– Legene sa at det var et mirakel at jeg er her, sier Jimenez.

Hurtig inngrep

Umiddelbart etter hodeskaden måtte han hasteopereres.

– Beinet var brukket, og det var en liten blødning i hodet mitt. Derfor måtte inngrepet gjøres raskt, og legene gjorde en virkelig god jobb, sier måltyven.

Jimenez kan fortsatt heade ballen, men stilte med beskyttelse på hodet i sesongpremieren sist helg. Den bruker han etter råd fra medisinsk personell.

– Hvis det var opp til meg, ville jeg ikke brukt den. Legene sier samtidig at det er en beskyttelse for å forhindre at noe skjer. I øyeblikket er det større fare for meg enn andre. Jeg vet at jeg må være på linje med legene og kirurgene, sier mexicaneren.

30-åringen husker ingenting av selve hendelsen som ledet til skaden.

Møter gamlesjefen

Nå retter han blikket framover. Neste oppgave er ligamøtet med Tottenham og gamlesjefen Nuno Espírito Santo.

– Det kommer til å bli bra. Han har vært veldig støttende de siste månedene. Jeg så han for tre uker siden. Han sa at han er glad for å se meg tilbake, sier Jimenez.

Tidligere Wolves-manager Santo overtok treneransvaret i Tottenham foran sesongen.

