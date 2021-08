Mikkel Andersen tilbake på Brann-trening: – Grovt hetset og oppsøkt på sin hjemadresse

Det opplyser eliteserieklubben i en pressemelding.

«Andersen er klar for å trene igjen, etter noen intensive og krevende dager med tett dialog og behov for avklaringer», skriver klubben.

Videre henvises det til at belastningen på den danske keeperen har vært stor av flere grunner.

«Utover den berettigede kritikk som han og de andre spillerne har måttet leve med siste uken, har det versert rykter som vi som arbeidsgiver har hatt behov for å undersøke nærmere. Den ekstraordinære belastningen på ham skyldes omfattende rykteflom, vårt avklaringsbehov og grov hets, blant annet i sosiale medier. Han er også oppsøkt på sin hjemmeadresse, der han bor med sin ektefelle og små barn», heter det videre fra Brann.

Andersen var en av tolv Brann-spillere som deltok på nachspielet på klubbens hjemmebane natt til tirsdag i forrige uke. Hendelsene der har ledet til at politiet etterforsker et mulig seksuelt overgrep. Én person har status som mistenkt i saken.

Fortsetter å kartlegge

Andersen og Kristoffer Barmen har ikke deltatt på klubbens treninger de siste dagene og var heller ikke med da Sandefjord ble slått 3–2 i Eliteserien søndag. De er ikke under etterforskning av politiet, og fraværet har vært avtalt med klubbledelsen.

Brann-ledelsen skriver onsdag at det fortsatt jobbes med å kartlegge hva som skjedde under festen på Stadion.

«Vi jobber tett med vår advokat for å kartlegge faktum knyttet til hendelsen, og det innebærer at vi må snu hver eneste stein for å finne ut hva som faktiske skjedde den natten og bakgrunnen for at det skjedde. Vi kan som arbeidsgiver naturlig nok ikke handle ut ifra rykter, men må sørge for at vi har bevismessig dekning for det faktum vi legger til grunn», skriver klubben.

Videre vises det til at eventuelle konsekvenser blir vurdert etter at alle fakta er på bordet.

Dårlig dømmekraft

Tirsdag ettermiddag møtte styreleder Birger Grevstad og daglig leder Vibeke Johannesen pressen etter et flere timer langt styremøte. Der ble det understreket at klubbledelsen trenger mer tid.

Det budskapet gjentas onsdag.

«Administrasjonen og styret er ikke helt i mål med kartleggingsdelen. Vi har forståelse for at omverden har et sterkt ønske om informasjon, men i en alvorlig sak som dette kan vi imidlertid ikke la informasjonsbehovet få overstyre nødvendig grundighet i saksbehandlingen og overholdelse av det regelverket som slike saker styres etter», skriver Brann.

Eliteserieklubben er samtidig tydelig på at den tar avstand fra det som skjedde under forrige ukes fest.

«Det er intet annet enn et utslag av en kollektiv og særdeles dårlig dømmekraft. I tillegg er det totalt mangel på respekt for våre verdier, retningslinjer, instrukser og alminnelig fornuft», heter det.

