Kane med i Tottenhams tropp til Conference League-kamp

Kane er en av 25 spillere som den nyansatte treneren Nuno Espírito Santo har tatt med seg i troppen. Tanguy Ndombele og Serge Aurier er imidlertid ikke med i troppen da Tottenham møter Pacos de Ferreira borte torsdag, før lagene møtes til returoppgjør i London neste torsdag.

Det var ventet at England-kapteinen kom til å stå over sesongens første kamp. Han har kun hatt to treningsøkter med lagkameratene i Tottenham etter ferien.

Kane har et uttalt ønske om å forlate London-klubben, og storscoreren er særlig blitt koblet til nettopp Manchester City. The Times skrev søndag at Tottenham ikke kommer til å selge Kane før overgangsvinduet stenger.

