Brann-duo valgte selv å ikke delta på trening – styremøte tirsdag

– Vi aksepterer at de er mentalt sliten og har det lite kjekt for tiden, og derfor ikke er klare for trening, sa styreleder Birger Grevstad til BA.

De to var heller ikke en del av Brann-laget som vant 3-2 over Sandefjord søndag. Duoen er ikke en del av politietterforskningen som er satt i gang etter det mye omtalte nachspielet på Brann stadion.

Styreleder Grevstad opplyser at Barmen og Andersen har tatt valget selv om at de ikke deltar på trening. På spørsmål om hvor lenge de vil være borte fra trening, svarer Grevstad:

– Det får vi se an. Vi har et styremøte i morgen, sa Grevstad mandag.

[ Brann avsluttet skandaleuka med livsviktig seier: – Sto skrevet i stjernene ]

Ser an

Det er kjent at tolv Brann-spillere deltok på festen på Stadion natt til tirsdag. Det ble drukket alkohol, og sju unge kvinner utenfor Brann-troppens kohort skal ha deltatt på festen.

Brann-ledelsen reagerte kraftig på hendelsen ettersom spillerne ikke hadde tillatelse til å være på arenaen og at smittevernreglementet ble brutt. Men klubben valgte å ikke utestenge noen av spillerne.

Én spiller er mistenkt for mulig seksuelt overgrep. Han erkjenner ikke straffskyld. Flere spillere vil bli kalt inn til avhør som vitner denne uken, skriver BA.

Branns daglig leder Vibeke Johannessen hadde ikke anledning til å svare på NTBs spørsmål mandag formiddag.

[ Brann vil teste spillere for narkotika etter stadionfesten ]

Vurderer ulike sanksjoner

Branns sportssjef Jimmy Nagel Jacobsen sier til TV 2 at klubben vurderer ulike sanksjoner for de som var involvert i etterfesten på Branns egen arena.

– Saken har utviklet seg fra dag til dag og time til time. Derfor er det viktig at vi får sett på ting over tid og fullstendig får belyst alt innen vi eventuelt sier hvilke konsekvenser det kan bli. Men det er ikke utelukket at det kan bli gjort forskjell på de konsekvensene.

Brann ligger helt siste i Eliteserien etter 15 kamper. Opp til trygg grunn er det fire poeng.

[ Politiet etterforsker mulig overgrep under festen på Brann stadion – én mistenkt ]