Amerikansk fotballegende varsler karriereslutt

Det bekrefter Det amerikanske fotballforbundet på sine nettsider mandag.

39 år gamle Lloyd er en av de største profilene i internasjonal kvinnefotball. Hun står med 312 landskamper for USA og har scoret 128 landslagsmål.

Kun en annen amerikansk legende, Kristine Lilly, har flere kamper med sine 354. Kun fire spillere i internasjonal kvinnefotball har spilt mer enn 300 kamper for landet sitt.

Nå har Lloyd tatt beslutningen om å avslutte karrieren ved utgangen av 2021. Hun runder av med flere privatlandskamper denne høsten. Hvor mange er inntil videre ikke avklart.

Det amerikanske forbundet opplyser at 39-åringen vil spille resten av sesongen i den amerikanske ligaen for klubblaget NJ/NY Gotham FC.

– Da jeg begynte på landslaget i 2005, var mine to hovedmål å bli den beste fotballspilleren jeg kunne bli og å hjelpe laget til å vinne mesterskap, sier Lloyd i en uttalelse.

– Hver eneste dag jeg gikk ut på banen, har jeg spilt som om det var min siste. Jeg ønsket aldri å ta noe for gitt, vel vitende om hvor vanskelig det er å nå toppen, og at det er enda vanskeligere å bli på toppen så lenge, fortsetter hun.

Lloyd har blant annet representert USA i fire VM-sluttspill og like mange olympiske leker. I VM-finalen i 2015 brukte hun kun 17 minutter på å score hattrick. Nylig scoret hun to ganger da USA slo Australia 4-3 i bronsefinalen under Tokyo-OL.

I 2015 og 2016 ble hun kåret til årets spiller i verden av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

