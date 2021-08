Bakenga-erstatter slo til med hattrick og målgivende i Odd-seier

Dermed viste Lauritsen at Odd ikke trenger å bekymre seg for at de har mistet Mushaga Bakenga til japansk fotball. Lauritsen scoret Odds første, andre og fjerde i kampen, og hadde målgivende til den tredje.

Han sørget for at Odd tok tre poeng og med det er nummer ni i Eliteserien.

– Jeg har ventet lenge på det her, så det er deilig at det endelig løsner, sa spissen til Discovery.

1-0 kom etter 18 minutter. Espen Ruud slo inn og fant spissen i boks. Lauritsen headet ballen i høyre hjørne, forbi Egil Selvik.

Så utlignet Ibrahima Wadji etter en vakker overgang, før Lauritsen igjen var på farten. To minutter på overtid av den første omgangen hadde 23-åringen få problemer med å bredside inn 2-1 fra fem-seks meter.

53 minutter var unnagjort da Kristoffer Velde utlignet til 2-2 etter et skudd som gikk via Magnus Lekven og i mål. Deretter var Lauritsen på farten igjen, denne gang som tilrettelegger. Han fikk ballen på 16 meter og ga den videre til Sander Svendsen, som bredsidet inn 3-2 i nærmeste hjørne.

Spissen fikk lov til å avslutte det hele selv. 70 minutter var spilt da han igjen var på rett plass til rett tid og satte sin tredje og Odds fjerde fulltreffer med en avslutning rett i krysset.

Kampfakta:

Eliteserien, runde 15

Odd – Haugesund 4-2 (2-1)

Skagerak Arena, 2000 tilskuere.

Mål: 1-0 Tobias Lauritsen (18), 1-1 Ibrahima Wadji (25), 2-1 Lauritsen (45), 2-2 Kristoffer Velde (53), 3-2 Sander Svendsen (62), 4-2 Lauritsen (70).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier IL.

Gult kort: Markus André Kaasa, John Kitolano, Odd, Thore Pedersen, Haugesund.

Lagene:

Odd (4-3-3): Sondre Rossbach – Espen Ruud, Odin Bjørtuft, Magnus Lekven, John Kitolano – Markus André Kaasa (Kristoffer Larsen fra 79.), Filip Rønningen Jørgensen, Joshua Kitolano (Conrad Wallem fra 16.) – Gilli Rólantsson, Tobias Lauritsen, Sander Svendsen (Flamur Kastrati fra 79.).

Haugesund (4-3-3): Egil Selvik – Thore Pedersen, Ulrik Fredriksen, Benjamin Tiedemann Hansen, Sulayman Bojang (Alioune Ndour fra 74.) – Peter Therkildsen, Kevin Martin Krygård (Torje Naustdal fra 80.), Sondre Liseth (Mads Sande fra 74.) – Niklas Sandberg, Ibrahima Wadji (Martin Samuelsen fra 74.), Kristoffer Velde.