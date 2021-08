Haaland skrytes opp i skyene etter fantastisk seriestart

Haaland scoret to av målene selv og var nest sist på de tre andre i 5-2-seieren. Herjingen gjør at nordmannen får skryt av andre sentrale aktører i Dortmund.

– Erling er en lagspiller som løper for laget. Han fortjente det her i dag. Erling utmerket seg og var involvert i alle målene. Det er noe spesielt man kan feire, sier Dortmunds nye trener Marco Rose til lokalavisen Ruhr Nachrichten.

Også stjernespiller Marco Reus koster på seg å skryte av storspillet til Haaland.

– Haaland er en håndfull. Man kan ikke skryte av ham for mye, for han trenger fortsatt å forbedre seg, men i dag kan han bli feiret, sier Reus.

Showet mot Frankfurt viser at Haaland har tatt nye steg som spiller. I fjor stoppet det på åtte målgivende pasninger i ligaen for spissen som er mest kjent for å score målene selv.

I Dortmund står spissen nå med flere mål enn kamper, med 62 scoringer på 61 kamper for tyskerne.

Jens Petter Hauge noterte seg for mål i debuten for Frankfurt på slutten av kampen.

[ Haaland med to mål og tre målgivende i serieåpningen – Hauge scoret i debuten: – Gåsehud ]