Guardiola slo tilbake etter Klopp-anklager om FFP-brudd: – Bevis det

Tidligere i august ble Jack Grealish klar for Manchester City. Han kostet angivelig omkring 1,2 milliarder kroner.

Liverpool-trener Jürgen Klopp har i lang tid vært kritisk til de andre klubbenes pengebruk, og mener at de ikke har noen begrensninger i forhold til Financial Fair Play (FFP). FFP er et verktøy som skal hindre klubber i å hente spillere uten økonomisk hindring.

– Vi kan ikke sammenligne oss med klubber som i prinsipp ikke har noen begrensninger, sa Klopp foran Premier League-starten.

Den uttalelsen likte ikke Guardiola.

– Vi har begrensninger i FFP. Vi har samme regler som alle andre. Vi har bestått alle kontrollene som finnes for alle klubber hver sesong. Om vi gjør feil, bevis det, kontret Guardiola.

Guardiola har den siste tiden vært sterkt linket til Tottenhams stjernespiss Harry Kane. Søndag skriver imidlertid The Times at det ser ut til at Kane blir i London hos de liljehvite.

Manchester City møter nettopp Tottenham i første kamp for sesongen søndag ettermiddag.

