Velkommen til ni måneder med frustrasjon, sinne, rivalisering og udelt glede

Verdens beste liga fyller nesten hele året, og jeg kan ikke tenke meg et år uten. Det hadde blitt veldig tomt, og uansett hva ellers som skjer i livet kan du alltids trøste deg med at det er Premier League-kamper å se på. Årets sesong blir også litt mer normal igjen, men publikum tilbake på stadion og et mer normalt kampoppsett. Det skal også bli en glede, da fjorårets teppebombing med kamper omtrent hver eneste dag ikke var bra for sinnelaget og det følelsesmessige aspektet som følger med å delta i Premier Leagues Fantasy-spill.

Ni måneder med oppturer, nedturer, frustrasjon, irritasjon og gambling på hvilke spillere som gjør det best, ut fra et gitt system som premierer spillerne med poeng med tanke på hva de gjør og hvordan de opptrer på banen i hver enkelt kamp. Det betyr at hver enkelt kamp er en kilde til udelt frustrasjon over at nettopp han du plukket etter nitid analyse, grubling og vurdering bommer på åpent mål, mens enkelte i kameratgjengen din valgte en spiller som ikke har vært på banen de siste fire årene og som selvsagt likevel blir skutt i bakhodet og scorer.

Det er vel ingen steder skadefryden er så stor, og irritasjonen og frustrasjonen så påfallende hver eneste runde og hver eneste kamp, som i en kameratgjeng som spiller Fantasy. Det gjør både hver eneste kamp litt mer interessant å se på, men når du samtidig sitter med en høyreback på Norwich eller en midtbanespiller på Aston Villa eller en spiss på Brentford kan det føre til ganske spesielle reaksjoner. Det kommer en liten knyttneve hvis en spiller bare du har scorer, selv om det er mot din klubb.

Den evige jakten på poeng i tiden som går mellom hver runde, gjør også sitt til at du aldri får fri. Uansett hvor gøy det er med både Premier League, Fantasy og fotball generelt trenger man noen avbrekk. Derfor er de månedene på sommeren en kjærkommen pause, før de ni månedene med frustrasjon, sinne, rivalisering og udelt glede slår inn igjen i midten av august. På grunn av pandemien har de to siste årene vært litt annerledes også der, og i år har fotballfans nesten ikke fått noen pause i det hele tatt.

Nesten før de nasjonale ligaene sluttet forrige sesong, i hvert fall de som klarte å fullføre sesongen, hadde landslagene allerede startet sin oppkjøring til sommerens internasjonale mesterskap. En måned med EM fulgte i juni til juli, sammen med Copa America som gikk omtrent i samme tidsrom på et annet kontinent slik at det var fotball hele dagen. Da du trodde at du skulle få en liten pause før OL-turneringen i fotball startet, spilte selvsagt Nord- og Mellom-Amerika sitt kontinentale mesterskap i mellomtiden, slik at det ikke ble noe av.

Endelig endte det med OL-finalen mellom Brasil og Spania den 7. august, som var samme dag som Leicester møtte Manchester City i Community Shield-finalen som tradisjonelt sett er avsparket for den nye sesongen i England. Og da hadde naturligvis allerede Championship-sesongen blitt sparket i gang. Det vil si at det ikke bare er fotballspillerne som har hatt et voldsomt hardt program, men også de mest ivrige fotballsupporterne. Og i motsetning til fotballspillerne er det langt fra alle fotballsupporterne som har råd eller tid til tre-fire ukers ferie på en egen øy i Syden eller Dubai som er yndede feriemål for dem som utøver idretten vi elsker.

Premier League-sesongen, som Fantasy-sesongen, er en maraton og ikke en sprint. Utholdenhet er viktig, både på og utenfor banen. Rivalisering er grunnsteinen i alt som er interessant, både i kamper mellom favorittlaget og deres argeste motstandere, i dueller innad i familien og i kampen om å bli den beste Fantasy-spilleren. God sesong!

