Storfornøyd Varane bekreftet klar for Solskjærs United: – En av de mest ikoniske klubbene i verden

Forrige uke bekreftet Manchester United at de hadde blitt enige om en overgang for Varane med Real Madrid. Nå er VM-vinneren fra 2018 offisielt Manchester United-spiller, melder klubben på sitt nettsted. Avtalen strekker seg til juni 2025.

– Manchester United er en av de mest ikoniske klubbene i verden. Sjansen til å komme til Premier League og spille for dem kunne jeg ikke si nei til, sier Varane.

– Det er veldig mye jeg få til i karrieren min, og jeg vet at jeg blir en del av et lag som er fullt av gode spillere som alle har samme ønske om å vinne kamper og trofeer, sier midtstopperen.

Han ble offentliggjort på Old Trafford før Manchester Uniteds serieåpning mot Leeds lørdag.

[ Solskjærs United serieåpner mot Leeds – dette er lørdagens kamper i Premier League ]

– En vinner

– Han har vist at han er en vinner, og han er en spiller vi har fulgt i mange, mange år. Jeg vet at Sir Alex var veldig, veldig nære å signere ham, og denne gangen har vi fått ham i den andre enden av karrieren hans, sa Solskjær etter at enigheten ble kjent.

Varane er sommerens andre storsignering for Manchester Uniteds norske trener, som sikret seg Jadon Sancho for nesten 900 millioner kroner tidligere i sommer.

Manchester United skal angivelig ha betalt i overkant av 450 millioner kroner for å kjøpe Varane fra Real Madrid ifølge flere medier.

[ Kampen om ligagullet blir jevnere enn noensinne – slik spår vi sesongen ]

Midtstopperpar solgt

Hovedstadsklubben fra Spania står dermed uten midtstopperparet som har herjet for dem i en årrekke. Varane følger Sergio Ramos ut portene på Santiago Bernabéu, etter at spanjolens kontrakt gikk ut med Real Madrid i sommer. I juli ble Ramos klar for Paris Saint-Germain.

Varane har 79 landskamper for Frankrike og har vunnet Champions League fire ganger, La Liga tre ganger og VM i 2018.

[ Solskjær bekrefter: Varane blir ikke klar til Premier League-starten ]