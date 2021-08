Kristiansund overnatter på sølvplass – scoret fem mål mot Stabæk

De nærmeste lagene Bodø/Glimt (25) og Lillestrøm (25) møtes på Romerike søndag. Med poengdeling der vil begge lagene ta seg forbi Kristiansunds 26 poeng på bedre målforskjell.

Stabæk kom til lørdagens kamp med to strake trepoengere i bagasjen, men er fortsatt under nedrykksstreken med sine tolv poeng etter stortapet i Kristiansund.

– Jeg er strålende fornøyd. Etter pause var det snakk om tempo og å bli litt giftigere. Vi løste den koden, og det ble en veldig flott dag. Det er kombinasjonsspill, og det går fort med oss når vi angriper. Vi har også individualister som Muçolli som imponerer, sa KBK-trener Christian Michelsen til Eurosport og fortsatte:

– Jeg husker ikke sist vi scoret fem mål. Offensivt var det lekent av oss denne gangen.

Avventende

Det startet litt avventende i regnet på Nordmøre, men kampen åpnet mer opp da Martin Høyland sendte gjestene i ledelsen etter rot i inne feltet i kjølvannet av et frispark. Da var det spilt en snau halvtime.

Bare et minutt senere var Snorre Strand Nilsen framme og utlignet for KBK. Spilleren fra Gjøvik tok ballen ned på brystet og banket ballen i mål fra kanten på halv volley. Han er sønn av den tidligere toppalpinisten Harald Christian Stand Nilsen.

– En bra ball fra Andreas (Hopmark), og jeg fikk en bra touch. Jeg tenkte at det bare var å kline til, sa Nilsen til Eurosport i pausen.

Kristiansund kom foran etter 38 minutter da Bendik Bye overlistet Stabæk-keeper Marcus Sandberg fra straffemerket. Agon Muçolli fintet seg gjennom i feltet, og Sturla Ottesen klarte ikke unngå at dansken hektet i beinet hans.

Muçolli ordnet selv 3-1 tre minutter etter sidebytte da han snappet opp ballen etter en corner og tråklet seg gjennom Stabæk-feltet før han satte ballen i mål.

Kjørte på

Hjemmelaget fortsatte kjøret, og Sander Kartums 4-1 scoring på et nydelig langskudd fra 25 meter etter 55 minutter var alene verdt inngangspengene.

På tampen styrte Oskar Sivertsen inn KBKs femte nettkjenning for kvelden. Han scoret fra kort hold.

– Det var artig. En knallkamp av oss, selv om vi startet litt dårlig i dag, sa målscorer Sivertsen.

– Det er skuffende at vi ikke står distansen. De scoret tidlig 3-1, og luften gikk litt ut av oss. Vi blir løpt i senk, så vi må ta en realitysjekk og skjerpe oss. Det gikk ganske enkelt for fort for oss denne gangen, sa Stabæk-trener Eirik Kjønø.

