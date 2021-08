Brann vraker to spillere fra troppen mot Sandefjord: – Dypt tragisk og veldig trist sak

Det kom fram på lørdagens pressekonferanse med daglig leder Vibeke Johannessen.

– Jeg tror ikke de er klare for det og det er ikke riktig for oss, sa Johannessen på pressekonferansen.

– De to spillere har ikke vært på trening, men det er viktig for meg å presisere at ingen av de er under etterforskning, fortsatte hun.

Hun var dypt preget da hun holdt pressekonferansen.

– Vi står midt i en dypt tragisk og veldig trist sak for klubben og alle involverte. dette er den vanskeligste situasjonen noen av oss noen gang har vært med på, innledet hun med.

– Det pågår en politietterforskning og mulig straffbar hendelse på stadion. samarbeider med politiet på dette og tilgjengelige for de med alt de måtte trenge fra oss, sa hun videre.

Hun sa også at hun tar fullstendig avstand hvis det skal vise seg at det har vært en straffbar hendelse.

– Det har også vært en del hets og ryktespredning. Dette er en kompleks og sammensatt sak. Jeg ber om at folk må tenke seg om og ikke bidra til rykter som er usanne, sa hun.

Johannessen var langt nede da hun snakket til et samlet pressekorps utenfor Brann stadion lørdag. Hun kom samtidig med en beklagelse til de involverte.

– Hvis noen har hatt en dårlig opplevelse på Stadion så må vi beklage så voldsomt på vegne av klubben og de spillerne som ikke har vært der. Det er mye ved den kvelden som er helt uakseptabelt, sa Johannessen lørdag.

Hun er glad for at politiet følger opp eventuelle spørsmål rundt en mulig straffbar handling.

– Dette er veldig trist for alle som er glad i klubben, for spillere som ikke har vært her eller gjort noe, det er trist for byen og det er trist at det er noen som har tatt noen veldig dårlige valg som påvirker så mange.

