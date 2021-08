Ajer får skryt etter seier over Arsenal i Brentford-debuten - ingen alvorlig skade

Ajer og Brentford fikk en pangstart på Premier League-livet. De nyopprykkede slo Arsenal 2-0 i fredagens London-derby.

– Imponerende debut fra Ajer. Solid defensivt og komfortabel med ballen. Tok fint med seg ballen fremover når han fikk sjansen, skriver football.london og gir han en sjuer av ti.

Også Mirror gir nordmannen en sjuer.

– Sier han lever barndomsdrømmen ved å spille i Premier League. Feilfri, skriver avisen.

– Ajer brukte musklene sine i duell mot Kieran Tierney fler enn en gang, er First Sportz korte vurdering. Også de gir Ajer sju.

Ajer ble nylig hentet til Brentford fra skotske Celtic for rundt 164 millioner kroner. Fredag gikk landslagsstopperen rett inn i hjemmelagets trebacksforsvar. Romerikingen gjorde en fin figur i debuten, men ble byttet ut 20 minutter før slutt.

Ajer bidro til at Brentford tok en sterk 2-0-seier over Arsenal, da laget returnerte til den engelske toppdivisjonen for første gang på 74 år. Ajer klarte ikke å fullføre serieåpningen i Premier League, men det skal ikke dreie seg om noen alvorlig skade.

– Det var bare en krampe. Han er ikke helt 100 prosent fysisk enda. Han kommer til å klare seg fint.

