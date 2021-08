King mister Premier League-åpningen

Det er nyopprykkede Watfords første Premier League-kamp siden nedrykket i 2020. King ble klar for klubben i sommer etter at kontrakten hans med Everton utløp.

I en pressemelding på eget nettsted opplyser Watford at King og hans spisskollega João Pedro er uaktuelle til lørdagens serieåpning.

– Denne helgen kommer akkurat for tidlig for King, som bør kunne slutte seg til resten av troppen for full trening neste uke etter et mindre lyskeproblem, skriver Watford.

Også midtbanemannen Nathaniel Chalobah er ute mot Villa.

