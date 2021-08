Romelu Lukaku tilbake i Chelsea etter sju år: – Vært en lang reise

Chelsea skal ha betalt over 1,1 milliarder kroner for å hente tilbake spissen. Lukaku var i London-klubben fra 2011 til 2014, da det ble null mål på 15 kamper og to utlån.

– Jeg er glad og takknemlig for å være tilbake i denne fantastiske klubben. Det har vært en lang reise for meg. Jeg kom hit som et barn som hadde mye å lære. Nå er jeg tilbake med mye mer erfaring og mer moden, sier den belgiske stjernespissen til Chelseas nettsted.

Lukaku ble solgt til Everton i 2014 for 28 millioner pund etter et godt låneopphold. Nå henter Chelsea ham tilbake for nesten 800 millioner kroner mer enn de solgte ham for.

Etter 87 mål på 166 kamper for Everton ble han solgt til Manchester United, der det ble 42 mål på 96 kamper. De siste to sesongene har han tilbrakt i Inter, der han noterte seg for spinnville 64 mål på 95 kamper.

Han var toneangivende da Milano-laget vant Serie A i vår med 24 mål og elleve målgivende pasninger.

– Klubben passer ambisjonene mine perfekt nå som jeg er 28 år og kommer rett fra seier i Serie A. Jeg synes muligheten kommer på riktig tidspunkt, og forhåpentlig kan vi oppnå mye suksess sammen, sier Lukaku.

[ Bielsa skrev ny Leeds-kontrakt ]