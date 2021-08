Premier League varsler hard linje mot rasisme

Dersom man blir funnet skyldig i diskriminerende atferd på stadion eller på nett, vil man bli utestengt fra alle stadioner i den øverste engelske divisjonen.

– Arbeidet mot diskriminering er en stor prioritet for Premier League og alle klubbene. Vi vil ikke tolerere diskriminerende atferd på stadion eller på nett, sier Premier League-direktør Richard Masters til Sky Sports.

Som en del av opptrappingen får sikkerhetspersonalet ytterligere utdanning i hvordan de skal håndtere diskriminering og rasisme, og ligaen har også hyret inn folk til å oppdage sjikane og rasisme på nett.

– Det eksisterer fremdeles. Det så vi i sommer med det engelske landslaget, og det skal vi gjøre noe med, sier Masters videre.

Premier League forsøker å presse de største sosiale mediene til å ta et større ansvar for diskriminering på nett, og ligaen samarbeider nå med den britiske regjeringen for å innføre klare juridiske retningslinjer.

