Molde ute av conferenceligaen etter tap i straffesparkkonkurranse

Det ble en dramatisk avslutning på et oppgjør som har levert mye underholdning over to kamper. Lagene spilte 3-3 i Tyrkia i forrige uke, og torsdag ble det 1-1 etter ekstraomganger i Molde.

Nordmannen Anders Trondsen skulle få det siste sparket på ballen. Han ble byttet inn i første ekstraomgang og var Trabzonspors femte skytter i straffesparkkonkurransen. På stillingen 3-3 satte han ballen iskaldt bort i venstre hjørne og sendte tyrkerne videre til et 4. og siste kvalifiseringsoppgjør mot Roma og trenerstjernen José Mourinho.

Molde berget ekstraomganger i det siste av sju tilleggsminutter. Ola Brynhildsen fikk ballen fra Björn Bergmann Sigurdarson og gjorde et skuddforsøk som ikke ble hardere enn at Sigurdarson kunne stupe fram og sette ballen i mål.

Tidlig i annen omgang hadde Edgar Ié scoret på corner i en kamp der Molde ga bort mange dødballer defensivt.

Ekstraomgangene ble målløse, og dermed måtte det straffer til for å avgjøre duellen. Eirik Ulland Andersen og David Fofana bommet fra ellevemeteren for Molde, mens nevnte Ié var den eneste fra Trabzonspor som misset.

