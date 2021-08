Botheim-perle sendte Bodø/Glimt videre i Europa

Sammenlagt gikk Glimt videre med 3-2. Den avgjørende scoringen kom da Botheim i det 78. minutt curlet en smart pasning fra Ulrik Saltnes i lengste hjørne.

Målet gjorde slutt på Glimt-frustrasjonen. Vertene hadde vært klart best, men slet med uttellingen. 1-0 ville gitt ekstraomganger på Aspmyra.

– Dette ble en fotballkamp der det veldig lenge var spill mot ett mål. Vi hadde litt for mange sjanser som vi ikke klarte å omsette, men jeg føler vi klarte å være rolige og tålmodige, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG etter seieren.

– Vi har gjort jobben og er i playoff. Det er utrolig viktig for Glimt, byen og regionen, la Knutsen til.

Bodø/Glimt møter enten slovenske Mura eller litauiske Zalgiris i siste kvalifiseringsrunde før gruppespillet.

Straffebom

Forrige uke dominerte nordlendingene stort, men personlige feil kostet dem dyrt i 1-2-tapet i Kosovo. I returkampen tok Bodø/Glimt føringen etter 18 minutter. Botheim ruvet i en duell med sin oppasser og stanget inn Hugo Vetlesens innlegg bak en sjanseløs Prishtina-keeper.

Fire minutter senere fikk fjorårets suverene seriemestere muligheten fra straffemerket. Der måtte kaptein Patrick Berg vente lenge, og forsøket endte et par meter over tverrliggeren.

Glimt fikk straffe da Botheim ble revet ned etter en corner. I samme situasjon nikket Saltnes ballen i aluminiumen.

– Jeg tenkte at jeg skulle skyte hardt og høyt, men dessverre ble det litt for høyt. Det er for dårlig. Hadde vi fått 2-0 der, kunne vi sikkert stått her med et større resultat. Jeg er glad for at vi har en kar på topp som scorer to i dag, sa Berg om straffebommen.

Høy klasse

Vertene skulle fortsette å sløse med sjansene. Før pause headet Botheim en innsvinger i stolpen, og Fredrik Bjørkan opplevde det samme i sluttminuttene. I tillegg var Berg farlig frampå da han satte et frispark en halv meter utenfor stolperota på overtid av 1. omgang.

To minutter etter hvilen tuppet Botheim inn en strålende pasning fra Ola Solbakken, men sistnevnte var i offsideposisjon. Scoringen ble annullert.

Botheim skulle uansett til slutt få sin andre fulltreffer for kvelden. Og den var av det svært lekre slaget etter fint spill med Saltnes.

– Det er rått og digg å score mål. Det var høy klasse av «Salta» i forkant der, sa Botheim til VG etterpå.

– Vi ble enige om at jeg skulle gjøre to i dag. Jeg hadde en god følelse, la han til.

21-åringen ble før sesongen hentet gratis til Bodø fra Rosenborg. Han føler samspillet i Glimt blir stadig bedre.

– Vi begynner å finne ut mer av hverandre,.

Kampfakta:

Conferenceligaen fotball menn torsdag, 3. kvalifiseringsrunde 2. kamp:

Bodø/Glimt – Prishtina (Kosovo) 2-0 (1-0), sammenlagt 3-2

Aspmyra, 2000 tilskuere.

Mål: 1-0 Erik Botheim (18), 2-0 Botheim (78).

Dommer: Kári Høvdanum, Færøyene.

Gult kort: Alfons Sampsted, Bodø/Glimt, Kristi Vangjeli, Besnik Krasniqi, Prishtina.

Lagene :

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Brede Moe, Marius Lode, Fredrik Bjørkan – Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg, Ulrik Saltnes – Hugo Vetlesen (Morten Konradsen fra 79.), Erik Botheim, Ola Solbakken (Joel Mvuka fra 79.).

Prishtina (4-2-3-1): Eglant Haxho – Besnik Krasniqi, Kristi Vangjeli, Leotrim Bekteshi, Gledi Mici – Lorik Boshnjaku, Florent Avdyli (Mendurim Hoti fra 84.) – Leutrim Kryeziu (Xhevdet Shabani fra 86.), Endrit Krasniqi, Gauthier Mankenda – Otto John.