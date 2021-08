TV 2 viser alt fra Premier League: Børslid spår elektrisk studiostemning

TV 2 har rettighetene fram til sommeren. Da overtar Nent-gruppen og tar styringen til sommeren 2028.

– Det i særklasse viktigste med denne sesongen er at vi igjen, for første gang på ni år, går til sesongen og vet at vi skal direktesende samtlige 380 kamper fra Premier League. Så her kommer alle som har et favorittlag på dette nivået, til å kunne følge hvert eneste spark på ballen. Dette har ikke vært mulig på lenge på grunn av rettighetsgrunner, sier Børslid til NTB.

– Ellers ser jeg veldig fram til en sesong med supportere på tribunene igjen. Det har vært sårt savnet. Jeg har også savnet Morten Langli, som forlot oss for noen år siden. Med Morten tilbake på laget igjen har overgangsvinduet inn til ligastart både i England og Spania (TV 2 har rettighetene også for La Liga) vært meget godt for TV 2. Trevor Morley og Morten Langli sammen i studio igjen kan jo bli elektrisk.

Premier League avsluttes 22. mai neste år, og det er ikke noe VM-sluttspill kort etter. Mesterskapet avvikles i november-desember neste år.

Ligaen starter fredag med kampen mellom nyopprykkede Brentford og Kristoffer Ajer mot Arsenal.

