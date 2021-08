Ny Real Madrid-midtbanespiller ute med skade – kan bety Ødegaard-spilletid i seriepremieren

Dermed er to midtbanespillere ute for Real Madrid med bare et par dager igjen til seriestart. Toni Kroos sliter videre med lysketrøbbel og er et usikkert kort før sesongstarten, mens Ceballos synes å være uaktuell til serieåpningen borte mot Alaves førstkommende lørdag.

Real Madrid skriver på sine sider at Ceballos har en «seriøs ankelskade», uten å utdype dette ytterligere. Ceballos spilte 45 minutter i OL-semifinalen mot Japan, men var ikke med i finaletroppen mot Brasil, der det ble tap etter ekstraomganger. Han skal ha skadd ankelen i den første OL-kampen mot Egypt.

Midtbanespilleren har slitt stort med skader de siste sesongene. De siste to sesongene har han vært lånt ut til Arsenal. Han skal ha fått store ligamentskader i ankelen, en skade som har holdt andre spillere ute i flere uker.

Skulle det vise seg at både Kroos og Ceballos er ut av spill for en periode framover, kan det påvirke Ødegaards utsikter for kommende sesong. I disse dager blir nordmannen koblet bort fra Real Madrid, men en utilgjengelig midtbaneduo bestående av Kroos og Ceballos vil kunne gjøre et salg eller nytt utlån av Ødegaard uaktuelt.

