Messi om å spille med Neymar og Mbappe: – Gleder meg stort til det

Presentasjonen skulle opprinnelig starte presis klokken 11, men argentineren ankom PSGs hjemmebane Parc des Princes drøye seks minutter senere. Han entret pressekonferansen sammen med sin kone og barna deres, samt PSG-president Nasser al-Khelaifi, iført et PSG-munnbind.

– Jeg er veldig stolt og veldig glad for å kunne presentere Lionel. Det er en historisk dag for klubben, for fotballverdenen, og det er et fantastisk øyeblikk for oss. «Leo» er den eneste som har vunnet Gullballen seks ganger. Han gjør fotballen magisk og nydelig, innledet al-Khelaifi pressekonferansen med.

– Det eneste jeg vil nå er å komme meg i gang med laget og begynne en ny epoke i livet. Jeg vil takke presidenten og hele klubben for måten de har tatt meg imot på. Jeg er veldig fornøyd med valget mitt. Det var vanskelig å si farvel til Barcelona, etter så mange år, sa Messi.

Drømmelag

Argentineren la til at han trives i Paris, og at han tar med seg drømmen om å vinne nok et Champions League-trofé til den franske hovedstaden.

– Jeg trives veldig godt i Paris. Vi skal kjempe for klubben i tiden fremover. Jeg gleder meg veldig til å spille med Neymar og Mbappé. Laget er veldig bra, sa Messi på spørsmål om hvordan det blir å danne en angrepstrio med de to superstjernene.

– Jeg har sagt før at drømmen min er å vinne Champions League igjen, og jeg tror jeg er på det ideelle sted for å ha sjansen til å gjøre det, sa Messi.

Han vant sin siste av tre mesterligapokaler med Barcelona i 2015.

Usikker på debutdato

Messi fikk også spørsmål om når han blir å se i kamp.

– Jeg vet ikke når jeg kan spille. Jeg har vært på ferie, og alt er veldig nytt. Jeg trenger en sesongoppkjøring først. Jeg vil spille så raskt som mulig, men jeg vet ikke akkurat når.

Flere tusen fans hadde møtt opp utenfor Parc des Princes onsdag morgen for å få et glimt av superstjernen. I tillegg var det flere kilometer med kø utenfor supporterklubben grytidlig onsdag for å sikre seg en Messi-drakt med nummer 30.

Med Barcelona vant Messi fire Champions League-titler og ti La Liga-titler. Han noterte seg for 672 mål og 266 målgivende pasninger på 778 kamper siden debuten for A-laget i 2004.

