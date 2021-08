Baklengsmålene flyr inn for Molde: – Vi må stramme oss opp

Den første kampen endte 3-3. Nå er bortemålsregelen, dessverre for Molde, borte. Når Trabzonspor står klar på banen i Molde torsdag, er det i visshet om at vertene ikke har hatt styr på defensiven i det siste.

De siste fire kampene til Molde i alle turneringer har resultert i ti baklengsmål. Nullen er ikke blitt holdt i de fem siste kampene. I forrige kamp, mot Haugesund i Eliteserien, slapp de blåkledde inn fire mål i den utrolige 5-4-seieren.

– Vi er ikke fornøyde med deler av kampen vår mot Haugesund. Vi må stramme oss opp og være mer aggressive. Vi møter spillere med veldig gode individuelle ferdigheter. Vi må i enda større grad enn mot Haugesund jobbe som et lag og forsvare oss som en enhet sammen, sa midtbanemann Eirik Hestad da han onsdag deltok på pressekonferanse sammen med trener Erling Moe.

Moe ønsker å se sitt lag, som er uten Fredrik Aursnes, som har reist til Nederland og Feyenoord, med en offensiv tilnærming mot det tyrkiske laget.

– Vi søker at vi skal stramme oss opp på alle fronter med tanke på det defensive. Så ønsker vi at vi er enda mer offensive i forsvarsspillet vårt her hjemme. Vi har lært oss det, at den som intet våger, intet vinner når det er over flere kamper. Jeg tror at vi får se Eirik og resten av gjengen med en offensiv innstilling hjemme, sa treneren.

Blir det jubel og seier på torsdag, er Roma og manager José Mourinho neste og siste hinder på veien mot gruppespillet i conferenceligaen.

Conferenceligaen, på nivået under europaligaen, ble innført foran denne sesongen.

Kampstart mot Trabzonspor er klokken 18 torsdag.

[ Molde slo tilbake tre ganger i Tyrkia – Etzaz Hussain reddet 3-3 mot Trabzonspor ]