Premier League vil ta koronastikkprøver

Premier League åpner under tilnærmet normale tilstander til helgen. Det blir i utgangspunktet ingen begrensning på antall tilskuere, men alle må kunne vise bekrefte at de er vaksinert for å slippe inn. Alternativt må de ha negativt testresultat som ikke er eldre enn 48 timer.

Ledelsen i Premier League medgir likevel at det vil bli for omstendelig å skulle kontrollere alle som går inn portene på stadion, og skriver den i en kunngjøring at tilskuerne vil bli gjenstand for stikkprøvekontroll ved inngangsportene.

– Selv om landet nå gjenåpner, har regjeringen gjort det klart at pandemien ikke er over. Sikkerhetstiltakene kan derfor bli endret på kort varsel, ifølge Premier League.

