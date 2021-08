Østigård lånes ut fra Brighton til Stoke – forlenger kontrakten med ett år

Brighton skriver på sitt nettsted at de forlenger avtalen med nordmannen med ett år og sender ham på utlån til Stoke.

– Det føles veldig bra. Det er en stor klubb med ambisjoner om å rykke opp. Jeg er avhengig av å få spilletid, og derfor går jeg på lån og blir ikke i Brighton, der det var mye usikkerhet, sier Østigård til NTB.

Han kan få debuten allerede tirsdag kveld når Stoke spiller mot Fleetwood Town i ligacupen, forteller han selv.

– De henter meg for at jeg skal få spille. De har vært på lenge, så de vet godt om meg. De har virkelig ønsket meg, noe jeg setter pris på. Nå gleder jeg meg til å levere for dem.

[ Graham Hansen får nummer 7 i Barcelona ]

– Utviklet seg

Selv om Brighton solgte midtstopper Ben White til Arsenal, og Østigård imponerte i treningskamper i sommer, blir det dermed ikke spill i Premier League med det første for 21-åringen.

Midtstopperen imponerte også på lån i Coventry i mesterskapsserien i fjor.

– Leo har spilt med førstelaget i sesongoppkjøringen og har bevist hvor mye han har utviklet seg gjennom tiden i Coventry. I Stoke vil han spille fast og fortsette utviklingen sin, sier Brighton-trener Graham Potter.

[ Fredrik Haugen må på klubbjakt etter Larnaka-exit ]

Banker på landslagsdøra

Potter forteller at klubben skal holde tett kontakt med Østigård gjennom sesongen og gir tegn til at midtstopperen kan ha en framtid i klubben.

Østigård har også vært på lån i tyske St. Pauli etter overgangen fra Molde til Brighton i 2018.

Unggutten har mange kamper for norske U-landslag, men landslagsdebuten på A-laget lar vente på seg.

Østigård ble tatt ut i Ståle Solbakkens første landslagstropp til VM-kvalifiseringskampene i mars, men fikk ikke slippe til i kampene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro.

[ Marca: Ødegaard nøler før seriestarten – framtiden i Real Madrid fortsatt uviss ]