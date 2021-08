Marca: Ødegaard nøler før seriestarten – framtiden i Real Madrid fortsatt uviss

Det har lenge vært usikkerhet rundt Ødegaards posisjon i Real Madrid. Sist sesong ba han selv om å bli lånt ut, og han fikk ønsket innfridd med et kort opphold i Arsenal.

Få dager før La Liga-starten er fortsatt ikke drammenserens framtid avklart.

Marcas anerkjente fotballskribent José Felix Diaz skriver tirsdag at Ødegaard er i tvil. Real-ledelsen skal i forrige uke ha blitt orientert om 22-åringens bekymringer.

Ifølge Diaz liker ikke Ødegaard utsiktene for spilletid i den spanske hovedstaden. Han frykter å havne langt bak i køen blant klubbens midtbanespillere.

Det blir sagt at Real Madrid ikke vil beholde en misfornøyd spiller. Overgangsmarkedet for Europas største ligaer stenger 31. august. En retur til Arsenal blir hyppig nevnt som et alternativ for Ødegaard.

Siden sist sesong har Real Madrid fått inn Carlo Ancelotti som ny hovedtrener. Italieneren var også i klubben da Ødegaard ble hentet fra Strømsgodset tidlig i 2015.

