Jens Petter Hauge klar for Eintracht Frankfurt

Det får NTB opplyst fra flere hold. Hauge besto den medisinske testen mandag, og dagen etter var overgangen formelt i boks. Dermed kan det hende at bodøværingen rekker serieåpningen mot Erling Braut Haalands Borussia Dortmund lørdag 18.30.

Den norske landslagsspilleren fikk en pangstart på Milan-karrieren, men slet etter hvert med manglende tillit og spilletid. Landslagssjef Ståle Solbakken har vært klar på at den tidligere Glimt-spilleren var avhengig av å spille mer fotball.

– Det er en fin klubb og et bra nivå for Jens Petter. Det virker som om de virkelig vil ha han. Å betale såpass mye er et sterkt signal om at han er tiltenkt å spille. Han trenger spilletid etter så mange måneder uten, sier landslagssjef Ståle Solbakken til NTB.

Hauge fikk totalt 24 kamper for Milan, og noterte seg for tre scoringer – to i serien og én i europaligaen.

Jan Åge Fjørtoft, Jørn Andersen, Tore Pedersen og Tommy Berntsen har tidligere spilt for Frankfurt.

Dårlig start på sesongen

Eintracht Frankfurt havnet på en sterk femteplass i fjorårets Bundesliga-sesong, og sikret seg dermed en europaliga-billett.

Årets sesong åpnet derimot ikke like godt for Frankfurt. De røk ut av den tyske cupen søndag med 0-2 tap i første runde mot 3.-divisjonslaget Waldhof Mannheim.

Frankfurt stilte med flere av sine beste spillere, men uten serberen Filip Kostic. Han kan fort bli en av Hauges utfordrere på kanten i Frankfurt. Steven Zuber som sto bak flest målgivende pasninger i sommerens EM og den tidligere landslagsspilleren for Tyskland, Amin Younes, er andre gode kantspillere i Frankfurt.

Spilletid

Hauge vil håpe på mer spilletid i Frankfurt enn han hadde i Milan. Han ble sittende på benken til italienerne i deres ni siste seriekamper forrige sesong. Før det fikk nordmannen som regel bare noen små innhopp på slutten av kampene.

For bare et snaut år siden herjet Hauge for Bodø/Glimt i Eliteserien og scoret da nordlendingene spilte i kvalifiseringen til europaligaen mot nettopp Milan.

Det førte til at Milan for alvor fikk øynene opp for nordmannen og en drøy måned etter Hauges oppvisning på San Siro, ble nordmannen presentert som ny spiller i motebyen.

Nå er Hauge klar til å presentere seg for på tyske fotballstadioner. Første sjanse kan bli på arenaen der landsmannen Haaland har herjet på, i Frankfurts bortekamp mot Dortmund.

