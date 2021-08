Horneland fortsetter som Brann-trener ut sesongen

– Vi har blitt enige om at jeg er trener ut året. Det skal vi gjøre etter beste evne, og jobbe videre med det vi har startet på. Det gir også klubben mer tid til å se på en mer langsiktig løsning, sier Horneland til Branns nettsted.

Horneland har hatt midlertidig hovedansvar for Branns førstelag siden 20. juli.

– Vi er veldig glad for at Eirik sa ja til å overta ansvaret ut året. Han er en utrolig dyktig og kompetent trener, som er en tydelig leder og spillergruppen samarbeider godt med ham. For oss gir det en ro og kontinuitet rundt laget som vi trenger nå, sier Branns sportslig leder Jimmi Nagel Jacobsen.

