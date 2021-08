Flamur Kastrati erstatter Bakenga i Odd

– Vi kan informere om at Flamur Kastrati har signert for Odd gjeldende fra 1. september og ut sesongen 2023. Vi vil presentere Kastrati på en pressekonferanse ved en senere anledning, skriver Odd på sine hjemmesider.

Han var ikke i KBK-troppen mot Viking søndag. Siden kontrakten med Kristiansund løper ut 31. august, går Kastrati til Odd vederlagsfritt. Dagen etter er han på plass i Skien.

Tl tross for at han bare er 29 år, har Kastrati vært innom åtte klubber de siste ti årene etter at han startet karrieren i Skeid. Han har scoret åtte mål på 53 kamper for Kristiansund. Angriperen, som vokste opp i Groruddalen i Oslo, startet KBK-karrieren med fire mål på åtte kamper i 2018, men har de siste to sesongene gått målløs av banen i 42 ligakamper på rad.

