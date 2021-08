Firmino med måldobbel i siste treningskamp

Brasilianeren scoret to ganger før pause i en kamp der Liverpool hadde god kontroll. Jürgen Klopps menn spilte sin annen treningskamp på to dager – selvsagt med en helt annen ellever enn i 1-1-kampen mot Athletic søndag.

1-0 kom etter 13 minutter, da Takumi Minamino avsluttet via et Osasuna-bein og over keeper.

Sju minutter senere var det Firminos tur. I et flott Liverpool-angrep slo Kostas Tsimikas inn fra venstre, og spissen var frampå og styrte inn 2-0.

Minamino tok servitørrollen da Firmino scoret sitt andre for kvelden fem minutter før pause. Spissen dempet japanerens innlegg og satte igjen ballen i mål fra kort hold.

Liverpool fortsatte å dominere etter hvilen, men det var gjestene fra Spania som scoret. I det 70. minuttet headet Kike inn reduseringen på et strålende innlegg fra Ruben Garcia.

Firmino og hans lagkamerater serieåpner borte mot Norwich kommende lørdag.

