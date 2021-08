Marca: Barcelona forsøker å stoppe Messis PSG-overgang

Den spanske avisen Marca, som var først med nyheten om at Messi kom til å forlate Barcelona, skriver at advokaten Juan Branco vil sende en klage på vegne av medlemmer av Barcelona.

Branco har selv publisert klagen på sin Twitter-konto.

– På vegne av FC Barcelonas medlemmer, har mitt firma forberedt en klage til EU-kommisjonen med et krav om midlertidig suspensjon for å stoppe Paris Saint-Germain fra å signere Lionel Messi.

Barcelona er en av fire spanske klubber som eies av sine medlemmer (socios). Torsdag bekreftet klubben at Messi ville forlate dem etter 21 år i Barcelona. Selv om partene var enig i ny kontrakt, sto La Ligas økonomikrav i veien for at argentineren kunne fortsette i klubben.

PSG seilte raskt opp som den største favoritten til å signere Messi. Argentineren ble spurt om dette da han holdt sin pressekonferanse om Barcelona-exiten søndag.

– PSG er ærlig talt en mulighet. Jeg kan ikke bekrefte noe, svarte Messi på PSG-ryktene.

