Tromsø-stopper Jenssen sikret tre poeng etter scoring på overtid mot Mjøndalen

Etter at Mjøndalen havnet under 0-2 etter Tromsø-scoringer etter halvspilt 1. omgang og minuttet ut i andre, begynte snuoperasjonen fra bruntrøyene.

Etter fem cornere på under tre minutter satt reduseringen for Mjøndalen. Nikolas Walstad klinket til på volley på bakerste stolpe og reduserte fortjent.

Og bare seks minutter senere var lagene like langt. Walstad slo inn og fant Kent Håvard Eriksen, som fikk med seg ballen og skjøt via stolpen og i mål. Scoringen var nysigneringens første i brun trøye. Han kom til klubben fra Lillestrøm fredag for to dager siden.

Det så ut til å ende 2-2, men på overtid stanget altså Jenssen Tromsø tilbake i ledelsen. Sakarias Opsahl svingte inn et innlegg som fant Jenssen. Han headet ballen via hanskene til Sosha Makani og opp i nettaket.

Dermed skjedde det samme for Mjøndalen mot Tromsø som mot Sarpsborg og Brann. Også da slapp Mjøndalen inn på overtid.

For Tromsø sin del gjør seieren at de nå er forbi Mjøndalen på tabellen. TIL på 13.-plass har 13 poeng etter 14 kamper, mens Mjøndalen er på kvalikplass med 12 poeng.





