Storseier for Barcelona mot Juventus i første kamp uten Messi

Memphis Depay sendte katalanerne i ledelsen etter tre minutter, før Martin Braithwaite økte til 2-0 etter 57 minutter. Innbytter Ricky Puig fastsatte sluttresultatet til 3-0 på overtid mot et Juventus-lag som stilte med blant andre Cristiano Ronaldo fra start.

Tidligere på dagen vant også Barcelonas damelag sitt oppgjør mot Juventus’ damelag.

Bare noen timer før Barcelona møtte Juventus, holdt Messi en svært emosjonell pressekonferanse der han satte ord på egne tanker og følelser rundt den sjokkartede exiten fra Barcelona, klubben han har vært i siden 2004.

Argentineren skal være enig med Paris Saint-Germain om en toårskontrakt. Han ventes angivelig til legesjekk i klubben mandag morgen.

Ender argentineren i den franske hovedstaden, gjenforenes han med brasilianske Neymar, som i 2017 forlot Barcelona som tidenes dyreste fotballspiller.

Et like Messi-løst Barcelona serieåpner hjemme mot Real Sociedad neste søndag, mens Juventus åpner mot Udinese om to uker.

