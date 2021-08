Sky Sports: Kane tilbake i trening – trener på egenhånd

Det er Sky Sports som melder at Kane lørdag ankom Tottenhams treningsanlegg i London etter dager med avisoppslag om at han skal ha nektet å trene.

Ifølge TV-kanalen trener imidlertid 28-åringen inntil videre på egen hånd, som følge av at han er i karantene. Først kommende torsdag, tre dager før serieåpningen mot Manchester City, skal han være aktuell for å slutte seg til lagkameratene.

Regjerende ligamester City har vedkjent at klubben ønsker å sikre seg Kane før overgangsvinduet stenger.

Svarte kritikerne

Ifølge rapporter i britisk presse skulle Kane ha møtt til trening sist mandag, men dukket da aldri opp. Det skapte spekulasjoner om at spissen ønsker å presse fram en overgang. Fredag tok imidlertid hovedpersonen til motmæle.

I et innlegg i sosiale medier slo han tilbake mot det han oppfatter som et angrep på egen profesjonalitet.

«Selv om jeg ikke vil gå inn på detaljene i situasjonen, vil jeg være klar på at jeg aldri ville og aldri har nektet å trene. Jeg vender tilbake til klubben i morgen», skrev han.

«Det er nesten ti år siden jeg debuterte for Spurs. I alle disse årene har dere – fansen – utelukkende vist meg støtte og kjærlighet. Derfor er det sårende å lese kommentarer som reiser tvil om min profesjonalitet», het det videre.

Kane har tre år igjen av kontrakten med Tottenham. Klubbformann Daniel Levy skal være svært lite interessert i å selge sin beste spiller. Samtidig fortsetter spekulasjonene rundt Kanes framtid.

City-interesse

Så sent som fredag bekreftet Manchester City-manager Pep Guardiola at han er interessert i å hente den engelske landslagskapteinen, men at forutsetningen er at Tottenham vil selge.

City sikret seg nylig Jake Grealish fra Aston Villa. Prislappen skal ha vært på rundt én milliard norske kroner. Kane kan komme til å koste enda mer.

Spissen gikk gradene i Tottenhams akademi før han ble førstelagsspiller. Han står med 221 mål på 336 kamper.

