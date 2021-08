Sander Berge spilte hele kampen da Sheffield United tapte seriepremieren

Det var lenge spekulert i om Berge skulle bli med klubben ned til Championship eller om han skulle bli solgt til en annen Premier League-klubb.

Lørdag kveld spilte han samtlige minutter i ligaåpningen mot Birmingham hjemme for Sheffield United.

Det ble en skuffende affære for Berge og co. Franske Maxime Colin scoret kampens eneste mål for gjestene etter 19 minutter. Berge spilte hele kampen.

Sist sesong ble det bare 15 kamper i Premier League for unggutten fra Asker. Berge måtte operere etter skaden han pådro seg mot Manchester United i desember. Han var tilbake i starten av mai og spilte 104 ligaminutter mot Tottenham og Crystal Palace før en muskelskade satte en stopper for resten av sesongen.

