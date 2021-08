Messi snakker for første gang etter Barcelona-exiten

Det melder det franske nyhetsbyrået AFP.

Argentineren har vært i Barcelona siden 2004, men forlater nå katalanerne etter kontraktstrøbbel.

Torsdag bekreftet Barcelona at Messi ikke signerer noen ny avtale. Selv om partene var enige, setter La Ligas økonomikrav en stopper for at argentineren kan fortsette i klubben.

– Vi trodde at en femårskontrakt ville bli godkjent i tråd med La Liga-reglene. I andre land har det fungert, men her blir det ikke akseptert, sa klubbpresident Joan Laporta.

Dermed må Barcelona og Messi gå hver til sitt.

– Leo hadde lyst til å bli, så han er ikke fornøyd. Vi ønsket alle at han skulle bli, men vi må forholde oss til realitetene, og det er en realitet som ikke kan endres. Han vet at jeg ønsker ham det beste uansett hvor han går, sa klubbpresidenten.

Søndag skal altså Messi avholde pressekonferanse for å forklare sin side av historien. Et av temaene blir trolig hvor han skal spille kommende sesong.

