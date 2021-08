Leicester tok sesongens første tittel

Iheanacho, som var i City fra 2015 til 2017, kom inn etter 78 minutter og gjorde seg umiddelbart bemerket. Nigerianeren fikk straffe bare åtte minutter etter at han kom innpå, etter at Nathan Aké klippet ned spissen innenfor 16-meteren.

Iheanacho valgte selv å ta straffen. Zach Steffen fikk hanskene på ballen, men slo den videre i mål og til 1-0 til Leicester.

Seieren var Leicesters andre i turneringen, etter at de også vant den i 1971. I 2016, da de på sensasjonelt vis vant Premier League, ble det 1-2-tap for FA-cupvinner Manchester United.

Dette var i tillegg den sjette seieren til laget som har vunnet FA-cupen på de siste sju forsøkene.

Store muligheter

I oppgjøret mellom vinneren av Premier League i City og FA-cupen i Leicester var det Manchester City som kom best i gang.

Etter at Ilkay Gündogan fikk den første muligheten tidlig etter et skudd, var Leicester nær en scoring etter to muligheter på to minutter. Først ble avslutningen fra Ayoze Perez fra kloss hold for svak, før Jamie Vardy skjøt rett på Zach Steffen fra bare noen få meter.

Like før pause burde Vardy sendt Leicester i ledelsen, men spissen skjøt i stolpen. Dermed sto det 0-0 etter de første 45 minuttene på Wembley.

Grealish-debut

I den andre omgangen var det lenger mellom sjansene. Jack Grealish fikk sin City-debut da han kom inn etter halvspilt 2. omgang og var umiddelbart et friskt pust for City.

Likevel var det en annen innbytter i Iheanacho som ble den store helten.

I 2020 sto det 1-1 ved full tid da Arsenal og Liverpool gjorde opp om Community Shield-trofeet. London-klubben vant 5-4 i straffesparkkonkurransen.

KAMPFAKTA

Community Shield menn lørdag, finale:

Leicester – Manchester C. 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Kelechi Iheanacho (89).

Dommer: Paul Tierney.

Gult kort: Ryan Bertrand, Leicester, Fernandinho, Rúben Dias, Manchester C..

Leicester (4-2-3-1): Kasper Schmeichel – Ricardo Pereira, Daniel Amartey, Caglar Söyüncü, Ryan Bertrand (Luke Thomas fra 78.) – Youri Tielemans (Boubakary Soumaré fra 71.), Wilfred Ndidi – Ayoze Pérez (Marc Albrighton fra 71.), James Maddison (Kiernan Dewsbury-Hall fra 71.), Harvey Barnes (Kelechi Iheanacho fra 78.) – Jamie Vardy (Patson Daka fra 71.).

Manchester C. (4-3-3): Zack Steffen – João Cancelo, Rúben Dias, Nathan Aké, Benjamin Mendy – Cole Palmer (Bernardo fra 74.), Fernandinho, Ilkay Gündogan (Rodrigo fra 65.) – Riyad Mahrez, Ferran Torres (Ben Knight fra 74.), Samuel Edozie (Jack Grealish fra 65.).