Frisparkperle da Solskjærs United knuste Everton i generalprøven

Den engelske ligasesongen innledes neste helg. Da tar United imot Leeds på Old Trafford. Lørdagens generalprøve samme sted var et lite skremmeskudd fra Solskjærs menn.

Scoringer av Mason Greenwood, Harry Maguire, Bruno Fernandes og Diogo Dalot bør gi en ekstra trygghet i United-leiren foran en sesong der mange har antydet at Old Trafford-klubben kan utfordre om ligagullet.

United endte på 2.-plass i Premier League bak Manchester City forrige sesong.

Målscorerne Fernandes og Maguire spilte sin første treningskamp i sesongoppkjøringen etter å ha fått innvilget en forlenget sommerferie i kjølvannet av et intenst EM-sluttspill.

Forsvarsfeil

Det var imidlertid Mason Greenwood som åpnet scoringsballet lørdag etter rot i Everton-forsvaret. Lucas Digne headet ballen tilbake til keeper Jordan Pickford, som endte med å slå den i kroppen til Greenwood.

Dermed fikk United-spissen en enkel jobb med å sette inn ledermålet.

Et kvarter ut i kampen svingte Luke Shaw ballen inn i feltet på et hjørnespark, og foran mål stanget kaptein Maguire ballen kontant i nettet.

Scoring nummer tre kom rett før halvtimen var spilt, og den var av det gnistrende flotte slaget. Bruno Fernandes fikk sjansen på frispark fra 25 meter, og portugiseren svarte med å svinge ballen vakkert opp i hjørnet bak Everton-keeper Pickford.

2. omgang var lenge målløs. Nærmest scoring i innledningen var Evertons nyervervelse Andros Townsend da han traff tverrliggeren etter et innlegg fra Lucas Digne.

På overtid satte Diogo Dalot inn mål nummer fire for United. Forsvarsspilleren stusset et innlegg fra lagkamerat Fred i vakker bue over gjestenes keeper Asmir Begovic, som ble byttet inn i pausen.

Lingard i isolasjon

Med 4-0-seier fikk United en drømmeopptakt til serieåpningen mot Leeds kommende lørdag. For Evertons nye manager Rafael Benitez var lørdagens resultat derimot et skudd for baugen.

Eneste skår i United-gleden lørdag var nyheten om at midtbanespilleren Jesse Lingard er plassert i isolasjon etter å ha avgitt en positiv virustest.

Det bekrefter United på sine nettsider før kampstart.

Lingard, som var på utlån til West Ham deler av forrige sesong, gikk dermed glipp av Everton-kampen.

– Lei meg over å ha testet positivt etter en god sesongoppkjøring, heldigvis føler jeg meg bra og følger retningslinjene. Jeg er tilbake med guttene på banen snart, skriver Lingard på Twitter.

55.000 tilskuere vil bli sluppet inn på Old Trafford i tråd med gjeldende britiske koronarestriksjoner.

