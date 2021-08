Erling Braut Haaland sesongåpnet med hat trick og storspill i cupkamp

Lørdag var det dags for sesongens første tellende kamp for Erling Braut Haaland og co. da Dortmund møtte Wehen Wiesbaden til 1. runde i den tyske cupen.

Det tok imidlertid ikke den målglade nordmannen lang tid før ballen lå i mål. En stikker fant Haaland som pirket ballen forbi keeperen og sendte Dortmund opp i 1-0 etter 26 minutter.

Like etter fikk Dortmund straffe. Haaland ble felt på vei forbi keeperen og tok straffesparket selv, som han satte kontant i mål. Dermed sto nordmannen med to mål på fem minutter.

Seks minutter etter pause gikk Dortmund opp til 3-0, og nok en gang var det Haaland som scoret. Jærbuen ble spilt gjennom av Giovanni Reyna og trengte to forsøk på å få ballen i mål.

3-0 ble også sluttresultatet. Der Dortmund byttet ut flere av storspillerne sine utover i den andre omgangen, spilte Haaland hele oppgjøret.

Borussia Dortmund serieåpner førstkommende lørdag hjemme mot Eintracht Frankfurt, som etter sigende skal signere Jens Petter Hauge den kommende uken.

Alexander Sørloth var ikke i Leipzig-troppen som slo Sandhausen 4-0.

