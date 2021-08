Brasil tok nytt OL-gull i fotball – kopierte bragden fra Rio

En spennende kamp mellom Brasil og Spania måtte avgjøres med ekstraomganger, men det skulle holde med det. Drøye ti minutter før full tid i 2. ekstraomgang kom avgjørelsen.

Zenit-spiller Malcom kom fri på kanten av feltet før han avanserte og sendte ballen i mål via foten til Spania-keeper Unai Simon. Dermed sikret han gull for tittelforsvareren. Brasil vant også i OL på hjemmebane i Rio for fem år siden.

Etter 38 minutter fikk Brasil straffe etter at Unai Simon var for hard i en duell i feltet. Den spanske sisteskansen kastet seg ut i en duell og meide ned Hertha Berlin-spiller Matheus Cunha etter at han bommet på klareringen.

Everton-spiller Richarlison fikk ansvaret for straffesparket, men skjøt, til stor jubel fra det spanske laget, langt over mål.

Brasil skulle likevel få sitt mål før pause. Cunha dukket opp to minutter på overtid i den første omgangen og sendte Brasil i føringen. Han dempet en høy ball ned i feltet og kunne enkelt bredside ballen til side for Simon.

Utligning

Spania hang godt med i oppgjøret, der de hadde mye ball og produserte flere sjanser. Etter en times spill skulle det endelig lykkes for de røde. Carlos Soler kom ned på høyrekanten før han svingte inn et innlegg mot kaptein Mikel Oyarzabal.

Selv om Oyarzabal måtte slenge seg framover for å nå ballen, vartet han opp med en fin volley som suste i nettet.

To minutter før full tid var Spania ekstremt nær å sikre OL-gullet, men Bryan Gils forsøk smalt i tverrliggeren bak Brasil-keeper Aderbar Santos.

Tøffe dueller

Brasil vant sitt første OL-gull i fotball med seieren på hjemmebane for fem år siden, og nå har de altså to på rappen. Både Brasil og Spania var gulltippet før turneringen.

Spania presset som nevnt på i 2. omgang, men Brasil var ikke helt ufarlige de heller. Tøffe dueller og høyt press fra begge lag ga en underholdende finale. Det var til slutt Brasil som kunne feire for gull etter at 24 år gamle Malcom avgjorde.

