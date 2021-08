Solskjær om vinnersjansene i Premier League: – Selvsagt kan disse spillerne klare det

– Jeg vil heller være optimist og ta feil, enn å være pessimist og få rett. Selvsagt kan disse spillerne klare det, sier Solskjær i et intervju med ESPN.

De røde djevlene har allerede signert Jadon Sancho, mens Raphaël Varane er i Manchester for å fullføre en medisinsk sjekk og skrive under denne uken. Duoen skal ikke være klare til å starte i serieåpningen mot Leeds 14. august, men Solskjær forteller at han håper de kan bidra fra benken.

EM-stjerner som Harry Maguire, Luke Shaw og Paul Pogba skal derimot være aktuelle til å starte mot Leeds.

Merker presset

I intervjuet skryter Solskjær av Pogba, som stadig ryktes vekk. Nordmannen kaller ham «en positiv gutt» og har tro på at franskmannens framtid er i Manchester.

Manchester United er også Solskjærs framtid. Nordmannen signerte nylig en kontrakt som varer til sommeren 2024. Likevel kan man aldri sitte helt trygt i sjefsstolen i en av verdens største klubber.

– Man føler presset hele tiden, og det handler om ansvaret jeg har. Vi har millioner av fans, og ansvaret mitt er å skaffe resultater, sier Solskjær, som er klar på at det betyr å vinne trofeer.

Tross all framgangen i Manchester United etter at nordmannen tok over, har klubben fortsatt ikke vunnet et trofé under Solskjær.

Lingard blir?

2.-plass i Premier League og en finale i europaligaen forrige sesong viser at klubben nærmer seg, mener Solskjær, som håper en sterkere stall kan bidra til at klubben kan gå hele veien kommende sesong.

– Vi trenger friske og raske spillere i april og mai. Ved å forsterke oss med Jesse Lingard tilbake, Jadon Sancho inn og Anthony Martial skadefri igjen, gir det oss mye mer å jobbe med, sier Solskjær.

Lingard spilte nesten ikke for Manchester United forrige sesong, ble lånt ut til West Ham i siste halvdel av sesongen og imponerte stort for «The Hammers».

London-klubben håpet på å kunne signere ham permanent, men det meste tyder på at mannen med 29 landskamper for England vil få sjansen igjen i Solskjærs United.

