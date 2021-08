Medier: PSG nærmer seg Messi-signering

Ifølge RMC Sport har Messi vært tydelig overfor PSG at han ønsker å slutte seg til laget. Kanalen melder at det allerede pågår samtaler om en toårsavtale med en opsjon på en tredje sesong.

Det skjer kun ett døgn etter at Barcelona bekreftet at Messi forlater klubben etter 21 år. Nyheten kom som et stort sjokk.

Fotballikonets far og agent, Jorge Messi, skal selv ha tatt kontakt med PSG-ledelsen. Det skriver Le Parisien. Flere anerkjente fotballeksperter melder i sosiale medier at det kun er snakk om tid før Messi blir klar for fransk fotball.

Der vil han i så fall igjen være på lag med Neymar, som i 2017 forlot Barcelona som tidenes dyreste fotballspiller. Brasilianeren ble da hentet for elleville 222 millioner euro. I dag tilsvarer det godt over 2,3 milliarder kroner.

Messi har legendestatus i Barcelona. Inntil nå er det den eneste klubben argentineren har spilt for i seniorkarrieren. Katalanerne trodde de skulle få godkjent en ny avtale med ham på fem år, men torsdag satte La Liga økonomikrav en stopper for det. Barcelona trøbler tungt med høy gjeld og store inntektstap.

