Kane såret over kritikken: – Har aldri nektet å trene

Stjernespissen har tidligere gjort det klart at han ønsker en overgang til en ny klubb, men avfeier i et innlegg på Twitter at han prøver å presse Tottenham til å selge ham.

«Selv om jeg ikke vil gå inn på detaljene i situasjonen, vil jeg være klar på at jeg aldri ville og aldri har nektet å trene. Jeg vender tilbake til klubben i morgen», skriver Kane fredag kveld.

Kane legger til at han er såret over at det har oppstått tvil rundt hans profesjonalitet.

England-kapteinen er i lang tid blitt koblet til Manchester City.

