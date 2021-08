Barcelona-presidenten om Messi-exiten: – Ville satt klubben på spill i 50 år

Torsdag bekreftet Barcelona at Messi ikke signerer ny kontrakt med klubben. Selv om partene var enige, setter La Ligas økonomikrav en stopper for at argentineren kan fortsette i klubben.

– Jeg er her for å forklare situasjonen vi har endt på i forhandlingene med Lionel Messi, sa president Laporta på Barcelonas pressekonferanse fredag formiddag.

Katalanerne har slitt økonomisk i lang tid og har ikke klart å presse lønnsnivået i klubben lavt nok til å ha plass til Messi i stallen, selv om argentineren skal ha vært villig til å gå kraftig ned i lønn.

I La Liga har alle klubbene et lønnstak, og Barcelona måtte ifølge New York Times ha kvittet seg med rundt to milliarder kroner i lønnsutgifter for å kunne forlenge med Messi.

Laporta mener en forlengelse av Messis kontrakt ville satt klubbens eksistens på spill de neste 50 årene.

Ingen unnskyldning

– Vi må forholde oss til reglene, og selv om vi mener de kunne vært mer fleksible, er ikke det noen unnskyldning, sa Laporta og henviste til at det er klubbens mangeårige gjeldssituasjon som er årsaken til problemene.

– Jeg er trist, men jeg er overbevist om at vi har gjort det beste valget for Barcelona som klubb, fortsatte fotballtoppen.

Laporta var tydelig på at klubbens økonomiske situasjon er mye mørkere enn han så for seg da han overtok som president i mars.

– Tallene er mye verre enn de som kom til syne i utgangspunktet, og de vi jobbet ut fra, sa Laporta.

– Det betyr at tapene er mye større enn vi ventet. Vi bruker mye mer enn vi ventet, og klubbens eksisterende kontakter innebærer at vi har voldsomme forpliktelser. Alt dette henger sammen med reglene for økonomisk fair play, tilføyde han.

Messi har vært en del av A-stallen i Barcelona siden 2004, inntil kontrakten gikk ut 1. juli. Likevel lå det an til at Barcelona kunne signere Messi på en ny femårsavtale inntil planene ble skrinlagt torsdag.

