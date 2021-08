Superveteranene sikret OL-bronse for USAs fotballkvinner

Rapinoe og Lloyd var henvist til benken mot naborival Canada i OL-semifinalen tidligere i uken. Det endte med tap for et USA, som jaktet sitt femte OL-gull på sju forsøk. I bronsekampen mot Australia var derimot veteranene med fra start og takket for tilliten ved å skyte amerikanerne til edelt metall.

Rapinoe banket inn 1-0 direkte på et innoverskrudd hjørnespark allerede etter åtte minutter, men Chelsea-spiss Sam Kerr utlignet kort tid senere. Rapinoe var derimot ikke ferdig for dagen. Etter 21 minutter banket veteranen inn 2-1 på volley bak en utspilt Teagan Micah i Australia-buret.

Dobbel

39-åringen Carli Lloyd ønsket ikke å være noe dårligere enn sin tre år yngre lagvenninne. Manchester City-spilleren økte til 3-1 på tampen av første omgang, før hun feide inn sitt andre for dagen seks minutter etter hvilen.

Caitlin Foord reduserte til 2-4 kort tid senere. Sam Kerr hadde et stolpetreff før Emily Gielnik rett før slutt gjorde 3-4 og sikret spenning til siste fløyte.

Men det ble litt for lite litt for sent for Australia, som ikke maktet å få inn utligningen. Dermed var OL-bronsen et faktum for storfavoritt USA.

Carli Lloyd har vunnet to OL- og to VM-gull, Megan Rapinoe ett OL- og to VM-gull. Lloyd fikk Gullballen som beste spiller da amerikanerne vant VM i 2015, Rapinoe fikk samme heder etter triumfen i 2019.

I OL har ikke USA vunnet gull siden 2012. Årets finale mellom Sverige og Canada spilles fredag.

Kampfakta:

Fotball OL kvinner torsdag, bronsekamp:

Australia – USA 3-4 (1-3)

Mål: 0-1 Megan Rapinoe (8), 1-1 Sam Kerr (17), 1-2 Rapinoe (21), 1-3 Carli Lloyd (45), 1-4 Lloyd (51), 2-4 Caitlin Foord (54), 3-4 Emily Gielnik (90).

Spilt i Kashima.