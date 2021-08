Kamara og Glesnes scoret i MLS

Kamara er oppe i ni scoringer for hovedstadslaget som med sin seier er inne på sluttspillplass. Også Glesnes’ klubb Philadelphia Union ligger an til å bli med i sluttspillet.

Kamara sendte DC United i ledelsen etter 19 minutter i 4-2-seieren borte mot Columbus Crew. Han plukket opp ballen etter at lagkamerat Yordy Reina taklet en motspiller rett utenfor feltet, stormet fram og scoret alene med keeper.

Reina doblet til 2-0 før Kamara fikk en ny scoringsmulighet på overtid i 1. omgang. Han scoret sikkert på straffe. Som ved 1-0-målet unnlot han å juble etter scoring mot gamleklubben.

Kamara spilte bare første omgang. Crew gjorde det spennende med to reduseringer, men Reina punkterte kampen med sitt andre mål et drøyt kvarter før slutt.

Scoret med bakhodet

Også i Philadelphia var det en nordmann som startet ballet. Jakob Glesnes er blitt kjent for fantastiske scoringer fra lang distanse, men onsdag sto han for en annen type spektakulær scoring da han headet i mål med bakhodet.

Glesnes hadde allerede skapt en stor sjanse med et presist frisparkinnlegg, men i det 12. minutt av hjemmekampen mot Toronto FC steg han til værs på et hjørnespark. Han fikk ryggen mot mål, men skallet ballen hardt i nettet med bakhodet.

Midtstopperen var også solid bakover i det som endte med 3-0-seier.

Deila-poeng

Ronny Deila og hans New York City var på besøk hos Chicago Fire. Der endte det målløst etter at Keaton Parks ble utvist for Deilas lag et drøyt kvarter før slutt.

Philadelphia Union er nummer tre, New York City nummer fem og DC United nummer seks i MLS’ østre halvdel. CF Montreal, der Bjørn Maars Johnsen var ubenyttet reserve i 2-2-kampen mot Atlanta United, er på 8.-plass rett under sluttspillstreken.

