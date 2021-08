Johansen valgt som QPR-kaptein

Nylig ble Johansens opphold i QPR gjort permanent. Han var på utlån der fra Fulham i siste halvdel av sist sesong.

– Det er en spesiell ære for meg, og det kommer med et visst ansvar. Dette vil ikke endre hvordan jeg er eller hva jeg gjør, sier Johansen om å få kapteinsansvaret for Loftus Road-laget.

30-åringen får Lee Wallace som visekaptein. QPR-manager Mark Warburton roser duoen foran sesongåpningen i den engelske mesterskapsserien (nivå to).

– Vi vet alle hva Stefan og Lee gir oss på banen, men det er vel så viktig hvordan de oppfører seg utenfor. De vet hva som må til, sier Warburton.

Johansen var også kaptein for Norge i sine fire siste år som landslagsspiller. I mars besluttet han å kun konsentrere seg om klubbfotballen.

QPR tar imot Millwall til byderby i første serierunde lørdag.

[ Stefan Johansen signerte permanent avtale med QPR ]