Det blir VAR på Ullevaal stadion mot Nederland

– Det er en stund siden vi fikk beskjed om det. Vi fikk et brev for et par uker siden. Vi brukte det i kvalifiseringskampen mot Serbia i oktober i fjor også, og det fungerte fint, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til NTB.

Uefa skriver på sine hjemmesider torsdag at VAR vil bli brukt i de resterende europeiske kvalifiseringskampene inn mot VM i Qatar i 2022. Det skjer etter å ha kommet i enighet med Fifa. VAR vil bli tatt i bruk fra september, fra kampdag nummer fire.

Norge har allerede spilt tre gruppespillskamper. De står med seks poeng etter seirer over Gibraltar og Montenegro. I den viktige kampen mot Tyrkia ble det 0-3-tap. Norge er nummer fire i gruppe G, bare poenget bak ledende Tyrkia og à poeng med Nederland og Montenegro.

– Veldig bra

VAR ble som nevnt brukt i omspillskampen mot Serbia om EM-plass i fjor høst. Da var det den første gangen det ble brukt i en kamp for det norske herrelandslaget. Den gang ble det rigget opp to hvite VAR-busser like utenfor arenaen, der Ullevåls bandylag til vanlig spiller sine kamper.

– Det er veldig bra at VAR blir brukt i kampene fremover. Det er kommet for å bli, det så man under EM. Det er en del av utviklingen i fotballen, sier Fisketjønn videre.

– Uefa kommer med et opplegg som vi støtter og hjelper til med. De har gode rutiner på dette, så jeg er helt sikker på at det kommer til å bli løst på en god måte.

– Mye teknisk utstyr

NFFs VAR-ansvarlige Rune Nordhaug forteller at det noen dager før kampen kommer busser der VAR-rommet er.

– Det er mye teknisk utstyr som følger med i bussen. Det tar en del tid å rigge opp og gjøre alt klart, og man bruker en del tid på å se at alt fungerer – opp mot storskjerm, mellom dommerne og andre ting. Dette testes i god tid før kampen, sier han.

– Det er ikke så veldig mye jobb for oss, siden de som kommer er veldig profesjonelle. De setter opp systemet i hele Europa.

Norge møter Nederland på Ullevaal stadion 1. september 20.45 og Latvia borte tre dager senere.

