Van Gaal gjør Nederland-comeback – møter Solbakken i første trenerduell

Nederlands fotballforbund bekreftet ansettelsen onsdag på Twitter. Kontrakten er på 18 måneder, og van Gaal får i oppgave å lede «Oranje» til VM i Qatar mot slutten av 2022.

Van Gaal har tidligere ledet det nederlandske herrelandslaget i to perioder (2000-2002 og 2012-2014). Det siste han gjorde med Nederland før han ble Manchester United-manager, var å ta bronse i VM i Brasil.

– Nederlandsk fotball har alltid stått mitt hjerte nær, og å være trener for landslaget er etter mitt syn en viktig posisjon for utviklingen av vår fotball, sier van Gaal.

Comeback

Nå er det klart at trenerveteranen returnerer og erstatter Frank de Boer, som ga seg etter EM-skuffelsen i sommer. Nederland røk ut i åttedelsfinalen mot Tsjekkia.

Van Gaal har ikke trent et lag siden han fikk sparken i United i 2016. Året etter uttalte han at karrieren var over, men en tredje periode som landslagssjef fristet ham ut av pensjonistlivet.

Første test mot Norge

Norge blir van Gaals første oppgjør tilbake i manesjen. Kampen på Ullevaal stadion 1. september er en del av VM-kvalifiseringen, der Nederland står med seks poeng og er toer bak Tyrkia i gruppe G etter tre kamper.

Ståle Solbakkens norske mannskap og Montenegro har også seks poeng. Tyrkerne topper med sju.

Ettersom bare førsteplassen i gruppen blir direkte kvalifiserte til VM, blir landskampen på Ullevaal særdeles viktig for begge lag. Norges Fotballforbund håper på å fylle hjemmearenaen med 75 prosent av kapasiteten og har sendt inn søknad om det til kulturdepartementet.

Dersom NFF får søknaden innvilget, vil det bety at i overkant av 22.000 mennesker vil få slippe inn på Ullevaal 1. september.

